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Леброн Джеймс может стать совладельцем хоккейного клуба
У баскетболиста уже есть акции футбольного и бейсбольного клуба
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс может стать совладельцем хоккейного клуба "Питтсбург Пингвинз".
Как сообщает Wall Street Journal, компания Fenway Sports Group, одним из совладельцев которой является Джеймс, ведёт предварительные переговоры по покупке "Питтсбурга". Не исключено, что сделка будет завершена уже в течение этой недели. Джеймс уже владеет акциями английского футбольного клуба "Ливерпуль" и бейсбольной команды "Бостон Ред Сокс".
Джеймс является единственным действующим баскетболистом НБА, заработавшим $ 1 млрд.
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