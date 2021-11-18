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НБА. Милуоки обыграл Лейкерс, победы Бруклина и Финикса
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шарлотт – Вашингтон 97:87 (24:29, 21:22, 30:14, 22:22)
Детройт – Индиана 97:89 (24:21, 25:20, 24:32, 24:16)
Атланта – Бостон 110:99 (30:29, 28:20, 33:28, 19:22)
Бруклин – Кливленд 109:99 (31:25, 31:16, 19:32, 28:26)
Майами – Нью-Орлеан 113:98 (21:34, 26:18, 34:18, 32:28)
Нью-Йорк – Орландо 98:104 (23:21, 26:29, 18:22, 31:32)
Милуоки – Лейкерс 109:102 (30:32, 34:21, 21:30, 24:19)
Миннесота – Сакраменто 107:97 (22:18, 22:30, 33:24, 30:25)
Оклахома-Сити – Хьюстон 101:89 (22:19, 31:22, 27:23, 21:25)
Финикс – Даллас 105:98 (25:22, 20:24, 23:27, 37:25)
Портленд – Чикаго 112:107 (24:33, 24:30, 33:22, 31:22)
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