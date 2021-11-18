  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Милуоки обыграл Лейкерс, победы Бруклина и Финикса
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Милуоки обыграл Лейкерс, победы Бруклина и Финикса

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НБА

НБА. Милуоки обыграл Лейкерс, победы Бруклина и Финикса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шарлотт – Вашингтон 97:87 (24:29, 21:22, 30:14, 22:22)

Детройт – Индиана 97:89 (24:21, 25:20, 24:32, 24:16)

Атланта – Бостон 110:99 (30:29, 28:20, 33:28, 19:22)

Бруклин – Кливленд 109:99 (31:25, 31:16, 19:32, 28:26)

Майами – Нью-Орлеан 113:98 (21:34, 26:18, 34:18, 32:28)

Нью-Йорк – Орландо 98:104 (23:21, 26:29, 18:22, 31:32)

Милуоки – Лейкерс 109:102 (30:32, 34:21, 21:30, 24:19)

Миннесота – Сакраменто 107:97 (22:18, 22:30, 33:24, 30:25)

Оклахома-Сити – Хьюстон 101:89 (22:19, 31:22, 27:23, 21:25)

Финикс – Даллас 105:98 (25:22, 20:24, 23:27, 37:25)

Портленд – Чикаго 112:107 (24:33, 24:30, 33:22, 31:22)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Милуоки Бакс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...