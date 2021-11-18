Пустовой провел фееричный матч в Еврокубке

Гран-Канария в пятом туре группового этапа Еврокубка на выезде обыграла Бурсаспор (85:74), а Артем Пустовой стал лучшим игроком матча.

За 23 минуты центровой сборной Украины набрал 20 очков (9 из 11 с игры, 2 из 3 с линии штрафных), собрал 7 подборов и завершил игру с рейтингом эффективности «+24».

Пустовой в текущем розыгрыше Еврокубка в среднем за игру набирает по 9,0 очка и 3,8 подбора, забивая 69% бросков с игры и 83% штрафных.

Гран-Канария с показателем 4-1 возглавляет турнирную таблицу Еврокубка в группе B.