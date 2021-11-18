  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Пустовой провел фееричный матч в Еврокубке
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пустовой провел фееричный матч в Еврокубке

Баскетбол
(1 голосов)

Украинец снова блистает

Пустовой провел фееричный матч в Еврокубке

фото - twitter.com

Новина українською

Гран-Канария в пятом туре группового этапа Еврокубка на выезде обыграла Бурсаспор (85:74), а Артем Пустовой стал лучшим игроком матча.

За 23 минуты центровой сборной Украины набрал 20 очков (9 из 11 с игры, 2 из 3 с линии штрафных), собрал 7 подборов и завершил игру с рейтингом эффективности «+24».

Пустовой в текущем розыгрыше Еврокубка в среднем за игру набирает по 9,0 очка и 3,8 подбора, забивая 69% бросков с игры и 83% штрафных.

Гран-Канария с показателем 4-1 возглавляет турнирную таблицу Еврокубка в группе B.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Пустовой Еврокубок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...