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Пустовой провел фееричный матч в Еврокубке
Украинец снова блистает
фото - twitter.com
Гран-Канария в пятом туре группового этапа Еврокубка на выезде обыграла Бурсаспор (85:74), а Артем Пустовой стал лучшим игроком матча.
За 23 минуты центровой сборной Украины набрал 20 очков (9 из 11 с игры, 2 из 3 с линии штрафных), собрал 7 подборов и завершил игру с рейтингом эффективности «+24».
Пустовой в текущем розыгрыше Еврокубка в среднем за игру набирает по 9,0 очка и 3,8 подбора, забивая 69% бросков с игры и 83% штрафных.
Гран-Канария с показателем 4-1 возглавляет турнирную таблицу Еврокубка в группе B.
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