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Сборная Украины потеряла ключевого игрока перед матчами отбора на ЧМ-2023

Баскетбол
(2 голосов)

Плохие новости для команды

Сборная Украины потеряла ключевого игрока перед матчами отбора на ЧМ-2023

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БК Днепр на клубной странице в Instagram сообщил, что форвард команды Вячеслав Бобров в матче Суперлиги против Черкасских Мавп получил перелом заднего края большеберцовой кости без смещения. Возвращение баскетболиста на площадку в 2021 году маловероятно.

Таким образом, Бобров не поможет сборной Украины в стартовых матчах отбора на чемпионат мира 2023 года – 26 ноября в Тбилиси команда Айнарса Багатскиса сыграет против Грузии, а 29 ноября в Киеве примет Северную Македонию.

Вячеслав Бобров в текущем сезоне в Суперлиге в среднем за игру набирает по 11,3 очка и 6,1 подбора.

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В статье: БК Днепр сборная Украины по баскетболу Вячеслав Бобров
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