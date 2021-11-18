Сборная Украины потеряла ключевого игрока перед матчами отбора на ЧМ-2023

БК Днепр на клубной странице в Instagram сообщил, что форвард команды Вячеслав Бобров в матче Суперлиги против Черкасских Мавп получил перелом заднего края большеберцовой кости без смещения. Возвращение баскетболиста на площадку в 2021 году маловероятно.

Таким образом, Бобров не поможет сборной Украины в стартовых матчах отбора на чемпионат мира 2023 года – 26 ноября в Тбилиси команда Айнарса Багатскиса сыграет против Грузии, а 29 ноября в Киеве примет Северную Македонию.

Вячеслав Бобров в текущем сезоне в Суперлиге в среднем за игру набирает по 11,3 очка и 6,1 подбора.