Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Изумительный пас Гобера из-за спины – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов дня сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Первое место занял звездный центровой Юты Руди Гобер, который в матче с Торонто отдал эффектную передачу из-за спины на легкие два очка для одноклубника.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо экзаменует молодежь, дебюты Хави и Шевченко. Какой футбол смотреть на выходных
- Суркис: Кто считает, что это я устроил Мороза в Черноморец, сильно заблуждается
- За Лингардом очередь: Барса и Милан хотят подписать его летом
- Однажды американец сошел с ума и набрал 37 очков за одну четверть. ВИДЕО
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...