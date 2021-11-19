Прометей легко справился с Днепром

Гости в первой половине строили свою игру в нападении через трехсекундную. Но проблемой для Днепра стало то, что Прометей сыграл еще более результативно. Все это позволило хозяевам уверенно выиграть первую половину со счетом 55:37.

В третьей четверти Днепру удалось остановить соперника и даже выиграть четверть, но этого хватило лишь для того, чтобы сократить отставание на 2 очка перед заключительной четвертью.

Сменить сценарий этого матча в четвертой четверти гостям не удалось. Прометей продолжал контролировать темп игры, имел солидное преимущество на щитах и ​​бросковых показателях.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

Прометей — Днепр 102:64 (28:19, 27:18, 20:22, 27:5)