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Прометей легко справился с Днепром

Баскетбол
(1 голосов)

План на игру у гостей не сработал

Прометей легко справился с Днепром

Фото: БК Прометей / Автор неизвестен

Новина українською

Гости в первой половине строили свою игру в нападении через трехсекундную. Но проблемой для Днепра стало то, что Прометей сыграл еще более результативно. Все это позволило хозяевам уверенно выиграть первую половину со счетом 55:37.

В третьей четверти Днепру удалось остановить соперника и даже выиграть четверть, но этого хватило лишь для того, чтобы сократить отставание на 2 очка перед заключительной четвертью.

Сменить сценарий этого матча в четвертой четверти гостям не удалось. Прометей продолжал контролировать темп игры, имел солидное преимущество на щитах и ​​бросковых показателях.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

Прометей — Днепр 102:64 (28:19, 27:18, 20:22, 27:5)

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В статье: ХК Днепр (Херсон) БК Прометей (Камянское)
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