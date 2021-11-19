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Запорожье с минимальным отрывом обыграло Харьковских Соколов

Баскетбол
(1 голосов)

Победа досталась хозяевам благодаря фолу

Запорожье с минимальным отрывом обыграло Харьковских Соколов

фото - zv.zp.ua

Новина українською

Запорожье на своей площадке смогло обыграть Харьковских Соколов в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.

На старте матча команды очень много нарушали правила, однако процент реализации штрафных бросков был достаточно низким.

Во второй десятиминутке игра продолжила развиваться в том же русле. Тем временем в середине четверти у гостей произошел небольшой провал, в результате которого команда Станислава Овдеенко ушла в отрыв – 42:34.

В третьей десятиминутке градус игры повысился и сразу три баскетболиста досрочно покинули площадку. Перед заключительной четвертью счет был 69:62 в пользу гостей.

Четвертая десятиминутка началась с изъятия Александара Зечевича, который собрал 5 фолов. Соколы вели +8, однако в конце матча Запорожье смогло отыграться и выйти вперед. За 2 секунды до завершения матча при счете 86:86 Максим Никитин сфолил на Максвелли и тот же принес победу Запорожью, попав 1 раз с линии штрафных.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

Запорожье – Харьковские Соколы 87:86 (24:26, 26:21, 12:22, 25:17)

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В статье: БК Запорожье БК Харьковские Соколы
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Источник:
superleague.in.ua

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