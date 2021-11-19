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Тернополь легко справился с Николаевом
Хозяева контролировали игру
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Тернополь победил дома Николаев в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
Соседи по нижней части турнирной таблицы сразу устремились в борьбу на высоких скоростях, пытаясь диктовать свою игру. Но в итоге хозяева задавали тон в матче.
В общей сложности за первую половину Тернополь смог выйти вперед на девять очков.
Более отчетливо преимущество хозяев проявилось с началом второй половины. Больше они стали забрасывать из-за дуги, опередив в итоге гостей за реализованными трехочковыми.
Как следствие к началу заключительной 10-минутки хозяева уже имели комфортные 26 очков преимущества.
Несмотря на попытки гостей переломить ход борьбы, хозяева до последнего уверенно контролировали поединок.
СУПЕРЛИГА WINDROSE
Регулярный чемпионат
Тернополь – Николаев – 85:61 (23:17, 18:15, 29:12, 15:17)
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