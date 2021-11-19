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Тернополь легко справился с Николаевом

Баскетбол
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Хозяева контролировали игру

Тернополь легко справился с Николаевом

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Новина українською

Тернополь победил дома Николаев в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Соседи по нижней части турнирной таблицы сразу устремились в борьбу на высоких скоростях, пытаясь диктовать свою игру. Но в итоге хозяева задавали тон в матче.

В общей сложности за первую половину Тернополь смог выйти вперед на девять очков.

Более отчетливо преимущество хозяев проявилось с началом второй половины. Больше они стали забрасывать из-за дуги, опередив в итоге гостей за реализованными трехочковыми.

Как следствие к началу заключительной 10-минутки хозяева уже имели комфортные 26 очков преимущества.

Несмотря на попытки гостей переломить ход борьбы, хозяева до последнего уверенно контролировали поединок.

СУПЕРЛИГА WINDROSE
Регулярный чемпионат

Тернополь – Николаев – 85:61 (23:17, 18:15, 29:12, 15:17)

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В статье: МБК Николаев БК Тернополь
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