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НБА. Бруклин минимально побеждает Орландо, Лейкерс уступают Бостону

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Бруклин минимально побеждает Орландо, Лейкерс уступают Бостону

UA-Футбол
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В ночь с 19 на 20 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Голден-Стейт"

102 – 105 (23-26; 28-30; 19-30; 32-19)

"Шарлотт" – "Индиана"

121 – 118 (27-22; 36-26; 35-37; 23-33)

"Бостон" – "Лейкерс"

130 – 108 (30-38; 30-23; 33-21; 37-26)

"Бруклин" – "Орландо"

115 – 113 (25-41; 28-21; 37-21; 25-30)

"Милуоки" – "Оклахома-Сити"

96 – 89 (34-24; 24-23; 22-21; 16-21)

"Нью-Орлеан" – "Клипперс"

94 – 81 (16-29; 27-26; 29-14; 22-12)

"Денвер" – "Чикаго"

108 – 114 (30-30; 22-23; 26-35; 30-26)

"Сакраменто" – "Торонто"

89 – 108 (27-30; 18-33; 21-33; 23-12)

"Финикс" – "Даллас"

112 – 104 (27-24; 28-27; 24-33; 33-20)

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В статье: НБА
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