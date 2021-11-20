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НБА. Бруклин минимально побеждает Орландо, Лейкерс уступают Бостону
Результаты тура НБА
В ночь с 19 на 20 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Голден-Стейт"
102 – 105 (23-26; 28-30; 19-30; 32-19)
"Шарлотт" – "Индиана"
121 – 118 (27-22; 36-26; 35-37; 23-33)
"Бостон" – "Лейкерс"
130 – 108 (30-38; 30-23; 33-21; 37-26)
"Бруклин" – "Орландо"
115 – 113 (25-41; 28-21; 37-21; 25-30)
"Милуоки" – "Оклахома-Сити"
96 – 89 (34-24; 24-23; 22-21; 16-21)
"Нью-Орлеан" – "Клипперс"
94 – 81 (16-29; 27-26; 29-14; 22-12)
"Денвер" – "Чикаго"
108 – 114 (30-30; 22-23; 26-35; 30-26)
"Сакраменто" – "Торонто"
89 – 108 (27-30; 18-33; 21-33; 23-12)
"Финикс" – "Даллас"
112 – 104 (27-24; 28-27; 24-33; 33-20)
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