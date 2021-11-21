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НБА. Нью-Орлеан уступает Индиане, Миннесота разгромила Мемфис
Результаты тура НБА
В ночь с 20 на 21 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Йорк" – "Хьюстон"
106 – 99 (13-21; 34-26; 25-26; 34-26)
"Вашингтон" – "Майами"
103 – 100 (26-25; 15-18; 30-32; 32-25)
"Индиана" – "Нью-Орлеан"
111 – 94 (32-19; 26-27; 38-18; 15-30)
"Атланта" – "Шарлотт"
115 – 105 (25-21; 35-27; 29-29; 26-28)
"Бостон" – "Оклахома-Сити"
111 – 105 (30-23; 28-22; 31-19; 22-31)
"Милуоки" – "Орландо"
117 – 108 (36-24; 26-26; 34-21; 21-37)
"Миннесота" – "Мемфис"
138 – 95 (40-23; 32-20; 41-28; 25-24)
"Портленд" – "Филадельфия"
118 – 111 (30-25; 25-21; 31-32; 32-33)
"Сакраменто" – "Юта"
105 – 123 (28-29; 21-25; 31-30; 25-39)
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