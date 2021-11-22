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НБА Лейкерс вырвали победу над Детройтом, успехи Чикаго и Финикса

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА Лейкерс вырвали победу над Детройтом, успехи Чикаго и Финикса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Клипперс – Даллас 97:91 (19:22, 27:25, 25:15, 26:29)

Детройт – Лейкерс 116:121 (26:30, 42:31, 31:23, 17:37)

Чикаго – Нью-Йорк 109:103 (25:20, 26:25, 21:29, 37:29)

Финикс – Денвер 126:97 (48:28, 25:32, 27:18, 26:19)

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В статье: НБА Чикаго Буллз Лос-Анджелес Лейкерс
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