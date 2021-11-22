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Шикарный данк Джорджа – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Первое место занял звездный форвард Клипперс Пол Джордж, который в победном матче с Далласом забил яркий данк через Дуайта Пауэлла.
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