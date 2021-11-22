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Новичок Чикаго побил рекорд Джордана

Баскетбол
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Новичок Чикаго побил рекорд Джордана

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чикаго в матче регулярного чемпионата обыграл Нью-Йорк (109:103), а защитник Буллз ДеМар ДеРозан набрал 31 очко, реализовав 10 из 20 бросков с игры.

ДеРозан за первые 16 матчей после подписания контракта с Чикаго набрал 425 очков и превзошел достижение легендарного Майкла Джордана, который в дебютном сезоне в НБА в 1984 году за аналогичное количество игр набрал 424 очка.

ДеМар ДеРозан в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 26,8 очка, 5,4 подбора и 4,2 передачи, а Чикаго с показателем 12-5 лидирует в Восточной конференции.

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В статье: НБА Майкл Джордан Чикаго Буллз
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