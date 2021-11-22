  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Клуб украинца Леня уволил главного тренера
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб украинца Леня уволил главного тренера

Баскетбол
(1 голосов)

К этому давно шло

Клуб украинца Леня уволил главного тренера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство клуба НБА Сакраменто Кингз приняло решение отправить в отставку Люка Уолтона, который возглавлял команду с 2019 года.

Под руководством Уолтона Сакраменто выиграл 42% матчей (68 побед в 161 матче). Это второй лучший показатель в истории франшизы.

Временным сменщиком Уолтона на посту наставника Кингз стал его ассистент Элвин Джентри, который ранее работал в Майами, Детройте, Клипперс, Финиксе и Нью-Орлеане.

В сезона 2021-2022 в Сакраменто вернулся центровой сборной Украины Алексей Лень.

Сакраменто в текущем сезоне с показателем 6-11 занимает 12-е место в Западной конференции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Лень НБА Сакраменто Кингз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...