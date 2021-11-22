Клуб украинца Леня уволил главного тренера

Руководство клуба НБА Сакраменто Кингз приняло решение отправить в отставку Люка Уолтона, который возглавлял команду с 2019 года.

Под руководством Уолтона Сакраменто выиграл 42% матчей (68 побед в 161 матче). Это второй лучший показатель в истории франшизы.

Временным сменщиком Уолтона на посту наставника Кингз стал его ассистент Элвин Джентри, который ранее работал в Майами, Детройте, Клипперс, Финиксе и Нью-Орлеане.

В сезона 2021-2022 в Сакраменто вернулся центровой сборной Украины Алексей Лень.

Сакраменто в текущем сезоне с показателем 6-11 занимает 12-е место в Западной конференции.