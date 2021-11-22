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Клуб украинца Леня уволил главного тренера
К этому давно шло
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство клуба НБА Сакраменто Кингз приняло решение отправить в отставку Люка Уолтона, который возглавлял команду с 2019 года.
Под руководством Уолтона Сакраменто выиграл 42% матчей (68 побед в 161 матче). Это второй лучший показатель в истории франшизы.
Временным сменщиком Уолтона на посту наставника Кингз стал его ассистент Элвин Джентри, который ранее работал в Майами, Детройте, Клипперс, Финиксе и Нью-Орлеане.
В сезона 2021-2022 в Сакраменто вернулся центровой сборной Украины Алексей Лень.
Сакраменто в текущем сезоне с показателем 6-11 занимает 12-е место в Западной конференции.
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