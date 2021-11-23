Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победный трехочковый центрового Мемфиса – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Первое место занял центровой Мемфиса Джарен Джексон-младший, который на последних секундах выездного матча против Юты выиграл вбрасывание, после чего забросил победный трехочковый после передачи Джа Моранта.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сульшер не был главной проблемой МЮ. Ничего не изменится, пока клуб будет в руках дилетантов
- Вспомните состав Динамо в полуфинале Лиги Чемпионов-98/99 против Баварии - Квиз
- Барселона - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 23.11.2021
- Леброн Джеймс отказался общаться с журналистами после драки в Детройте
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Как живет и сколько зарабатывает Шевченко в Италии - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...