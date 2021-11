Power ranking НБА. Голден Стэйт захватил лидерство, Финикс и Чикаго в топ-3

№1. Голден Стэйт Уорриорз

Показатель побед/поражений в сезоне – 15-2

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

Легитимность пребывания Голден Стэйта на вершине рейтинга сложно оспорить – команда Стива Керра помимо лучшего в лиге процента побед (88,2%) идет первой по защитному рейтингу и показателю +/-, а также имеет второй лучший атакующий показатель.

Самое удивительно, что Воины абсолютно не зависят от игры своего лидера Стефена Карри. В прошлом сезоне Голден Стэйт без Карри выиграл 2 из 9 матчей и одержал 8 побед в 21 поединке, когда главный снайпер в истории НБА набирал меньше 28 очков. Сейчас же у лидера Запада 9 побед в 10 матчах, когда Карри не достигает своей привычной результативности.

Отдельно стоит отметить прогресс Эндрю Уиггинса – в последних семи матчах канадец в среднем набирает по 24,0 очка и забивает 56% попыток с игры.

№2. Финикс Санз

Показатель побед/поражений в сезоне – 14-3

Место в предыдущей версии рейтинга – 10

Серия из 13-ти побед подряд говорит сама за себя, а особо впечатляет то, как Финикс действует в сложных концовках, ведь Санз по ходу своего «стрика» в шести случаях доводили дело до клатча и неизменно дожимали соперника за счет невероятной атакующей эффективности (64 очка за 46 владений), которую команде обеспечивают Девин Букер (9 из 12 с игры) и Крис Пол (9 ассистов при 1 потере).

Don’t look now but the Suns are the hottest team in the NBA ☀️ pic.twitter.com/OOsTjcp0Po — SportsCenter (@SportsCenter) November 22, 2021

Оба центровых Финикса ДеАндре Эйтон и Джавейл МакГи благодаря гениальной игре Пола в последние недели забивают свыше 65% бросков с игры и суммарно приносят команде более 30 очков за вечер.

№3. Чикаго Буллз

Показатель побед/поражений в сезоне – 12-6

Место в предыдущей версии рейтинга – 9

Если взять за скобки необъяснимое сегодняшнее фиаско Чикаго в домашнем матче с Индианой (77:109), то дела у Буллз идут более чем оптимистично. За последние две недели Зак Лавин и ДеМар ДеРозан, несмотря на потерю Ника Вучевича из-за протоколов по коронавирусу, здорово прошлись по командам Запада, обыграв Даллас, Лейкерс, Клипперс и Денвер.

Чикаго остается одной из самых стабильных команд в лиге – Буллз входят в топ-7 по эффективности в атаке и обороне, а также замыкают топ-5 по показателю +/-.

№4. Бруклин Нетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 13-5

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

Если в прошлом сезоне Бруклин был хорош с топ-командами и нередко оступался на середняках, то теперь ситуация изменилась – команда Стива Нэша выиграла 9 из 9 матчей против команд ниже 50-процентного барьера побед/поражений, но проиграла Милуоки, Майами, Чикаго, Шарлотт и Голден Стэйту.

Кевин Дюрант остается топ-кандидатом на награду MVP (26,7 очка и 54% с игры в последних шести матчах), Джеймс Харден начинается включаться (24,7 очка, 7,4 подбора и 9,9 передач), а ЛаМаркус Олдридж вспомнил свои лучшие времена, выдавая запредельную эффективность на любимой средней дистанции (15,0+6,6 с 52% с игры).

№5. Майами Хит

Показатель побед/поражений в сезоне –11-6

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

С четвертой атакой, пятой обороной и третьим в лиге показателем +/- Майами мог бы претендовать на более высокую позицию, если бы не проблемы со стабильностью. Хит продолжают чередовать успешные отрезки с неудачными, что стоило команде падения на третье место на Востоке.

Джимми Батлер в пяти из шести последних матчах набирал как минимум по 27 очков, а неувядающий Пи Джей Такер на этом же отрезке показывает 92-процентную эффективность бросков с игры.

Jimmy Butler over his last 3 games:



30.7 PPG

6.0 RPG

6.3 APG

2.0 SPG

57% FG pic.twitter.com/ZhUD4050CD — Heat Nation (@HeatNationCom) November 21, 2021

№6. Вашингтон Уизардс

Показатель побед/поражений в сезоне – 11-6

Место в предыдущей версии рейтинга – 6

Вашингтон остается единственной непобежденной командой в лиге, выиграв 8 из 8 матчей в тех случаях, когда в последние пять минут разрыв в счете не превышал пяти очков.

Все это результат мощной защиты – в клатче Уизардс пропускают всего по 69 очков на 100 владений, а в целом у Брэдли Била и компании четвертый защитный рейтинг в сезоне.

№7. Юта Джаз

Показатель побед/поражений в сезоне – 11-6

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

Юта в текущем сезоне возглавляет рейтинг лучших атак лиги, набирая по 114,3 очка за 100 владений. В последних семи матчах четыре игрока Джаз в среднем за игру набирают более 15 очков из забивают по 10 трехочковых за вечер, а самым эффективным на этом отрезке является Руди Гобер (16,4 очка, 13,3 подбора и 2,1 блок-шота при 71% реализованных бросков с игры).

Jazz offense is currently #1 in the NBA. 1.4 ahead of the scorching hot Golden State Warriors. pic.twitter.com/N1wvtVwjk6 — Jazz Fan (@utahjazzman47) November 22, 2021

№8. Лос-Анджелес Клипперс

Показатель побед/поражений в сезоне – 10-7

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Клипперс без Кавая Леонарда показывают второй лучший защитный рейтинг в лиге, но с атакой у подопечных Тайрона Лью в последнее время все не так оптимистично – Пол Джордж и компания в трех из пяти последних матчах не смогли дойти до 100-очковой отметки.

№9. Бостон Селтикс

Показатель побед/поражений в сезоне – 10-8

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Бостон выиграл восемь из последних 11 матчей, что позволило Селтикс впервые в сезоне достичь 50-процентного показателя побед и подняться в топ-6 Восточной конференции. Джейсон Тэйтум в ударе без Джайлена Брауна – лидер Бостона в четырех последних матчах неизменно набирает как минимум по 30 очков.

Jayson Tatum over his last 4 games:



33.5 PPG

8.5 RPG

3.8 APG

50% FG

38% 3PT

90% FT



He’s back ???? pic.twitter.com/lNSUzKNYb4 — NBA Central (@TheNBACentral) November 23, 2021

№10. Милуоки Бакс

Показатель побед/поражений в сезоне – 10-8

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Лазарет действующего чемпиона постепенно пустеет, а результаты команды стремительно улучшаются. Бакс с возвращением Криса Миддлтона выдали четырехматчевую победную серию, включая поединок с Лейкерс, в котором Яннис Адетокумбо набрал 47 очков при 18 из 23 с игры.