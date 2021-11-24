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НБА. Лейкерс проиграли Нью-Йорку, Даллас огорчил Клипперс

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Лейкерс проиграли Нью-Йорку, Даллас огорчил Клипперс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Детройт – Майами 92:100 (25:20, 28:26, 23:21, 16:33)

Нью-Йорк – Лейкерс 106:100 (36:20, 27:31, 20:30, 23:19)

Портленд – Денвер 119:100 (33:27, 33:25, 24:27, 29:21)

Клипперс – Даллас 104:112 OT (26:21, 22:21, 28:38, 27:23, 1:9)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Даллас Маверикс
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