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НБА. Лейкерс проиграли Нью-Йорку, Даллас огорчил Клипперс
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Детройт – Майами 92:100 (25:20, 28:26, 23:21, 16:33)
Нью-Йорк – Лейкерс 106:100 (36:20, 27:31, 20:30, 23:19)
Портленд – Денвер 119:100 (33:27, 33:25, 24:27, 29:21)
Клипперс – Даллас 104:112 OT (26:21, 22:21, 28:38, 27:23, 1:9)
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