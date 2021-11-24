Прометей разгромил Дьёр и досрочно вышел из группы. Как это было

Женский баскетбольный клуб "Прометей" готовится сегодня, 24 ноября, провести пятый поединок на групповом этапе Еврокубка. Соперницами действующих чемпионок Украины станет венгерский клуб "Дьёр". Поединок состоится в Слобожанском Днепропетровской области. Старт встречи в 19:00 по Киеву. Следить за ходом игры вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию с игры.

Для нашей команды этот поединок приобретает решающее значение. В случае победы Прометей за тур к завершению группового турнира обеспечит мебе выход в следующий этап. Отметим, что на выезде наша команда победила 117:83.

Женщины. Баскетбол. Еврокубок

"Прометей" (Каменское, Украина) - "УНИ Дьёр" (Венгрия) 94:68

Наша команда сегодня очень здорово отыграла в защите. Получались быстрые выходы в атаку. В начале встречи соперницы ещё держались, но после большого перерыва баскетболистки Прометея ушли в отрыв и уверенно выиграли матч. Отметил Холмс и Аткинс, которые сегодня отыграли на все 100%.

Матч завершился!!! Мы побеждаем 94:68

10 мин. Холмс реализовала один штрафной, но в быстрой атаке нам забросила Торок. 92:68

9 мин. Торок в проходе забросила два очка. 89:62. Две атаки от соперниц. 89:66

8 мин. Снова упустили Торок и она забросила три очка. 87:62. У нас штарфные реализовала Дацко.

8 мин. Бабич забросила два из двух штрафных. 87:59

7 мин. В конце матча уже не всё получается в атаке, видно что устали девушки.

6 мин. Юркевичюс отлично отыграла в защите. Здорово на подборе сработала Холмс и соперница на ней сфолила. Наша легионерка забросила один штрафной. 85:57

5 мин. Мы уже начали играть в удовольствие, много рискуем. Два забрасывает Аткинс. 84:57

4 мин. Дубровина перехватила и отдала, а Холмся забросила. 82:57

3 мин. Беатрис забросила в проходе, а мы ошиблись в атаке. 80:57

2 мин. Хорошие атаки от Холмс и Дацко. 80:55

1 мин. Пропустили мы три очка от Торок, ошиблась Балабан. 76:53

Последняя четверть началась!!!

Четвертая четверть!!!

Четверть завершена!!!

10 мин. Оставили саму Дацко и она забросила. 76:48. Но тут же пропустили проход Беатрис. 76:50.

9 мин. И опять же Холмс. Отличная игра. 72:47. И два очка без сопротивление от Бабич. 74:47

8 мин. Холмс забыли под кольцом и она забросила спокойно два очка. 70:47

7 мин. Отличная игра от Дубровиной. Важные три очка. 66:47 и сразу же два от Бабич. 68:47

6 мин. Пропукаем два от Оросзовой. 63:46

5 мин. Начали ошибатся наши девушки, много суеты.

4 мин. И снова три от Колле. 60:44, но у нас ответила Аткинс. 63:44

4 мин. Колле дальним броском набирает первые очки для своей команды. 60:41

4 мин. Ничего не получается в соперниц после перерыва. Мы играем очень здорово. Два очка от Аткинс после передачи Юркевичюс. 60:38

3 мин. Холмс забросила один штрафной, а Балабан перехватила мяч с забросила ещё два. Это погром. 58:38

3 мин. Два с фолом от Аткинс. 55:38. Отличное начало четверти нашей команды.

2 мин. Дубровина отдаёт, а Аткинс забросила три очка. 53:38

2 мин. Холмс не попадает дальний бросок, но и соперница отвечает тем же.

1 мин. Балабан отдала, а Аткинс забросила без сопротивления. 50:38

Матч возобновился!!!

Третья четверть

Вторая четверть!!!

Вторая четверть завершена!!!

10 мин. Пропустили мы три очка от соперниц, но здорово в таке сыграла Дубровина. 48:38

9 мин. Очень дальний бросок от Дубровиной, но тут же упускаем Беатрис, а три очка в быстрой атаке забросили Оросзова. 44:35

8 мин. Упустили мы Надь и она забросила три очка, но у нас забросила Аткинс. 41:30

7 мин. Два очка в проходе забросила Ульяна Дацко и тут же три очка от Холмс. 39:22. Мы отрываемся.

6 мин. Отичный блок от Дацко в защите, но забросить Дубровина не смогла в быстрой атаке.

6 мин. Дубровина перехватила мяч и сама же забросила. Отличная игра от Ольги. 34:22

5 мин. Неплохо мы играем в защите. Соперницы не первый раз нарушают правила 24 секунд.

5 мин. Юркевичюс сфолила, а Надь забросила только один штрафной. 32:22

4 мин. Аткинс отдала, а Холмс забросила три очка. Отрыв от нашей команды. 32:21

3 мин. Холмс забросила один штрафной. Наши здорово сыграли в защите и в быстрой атаке Дацко забросила три очка. 29:21

2 мин. Много торопимся в начале четверти и пропускаем три от Колли. 25:21.

1 мин. Пропустили атаку от соперниц, но у нас Юркевичюс в прыжке забросила. 25:18.

Вторая четверть началась!!!

Первая четверть!!!

Первая четверть завершилась. 23:16

10 мин. Торок забросила два штрафных после фола Дацко. 23:16.

10 мин. Дубровина отдала, а Балабан забросила три очка. 23:14

9 мин. Пропускаем Колли и она без опеки забросила. 20:14

8 мин. Пока мы контролируем игру. Соперницы не успевают и вынуждены фолить. Дубровина забросила в быстром проходе. 20:12

7 мин. Бабич реализовала один из двух штрафных, а Беатрис в быстрой атаке ошиблась. 18:12

6 мин. Быстрая атака от Холмс и наша команда снова возвращает преимущество. Легионер забросила из-под кольца. 16:10. Тут же соперницы получили технический фол. Штрафной реализовала Аткинс. 17:10

5 мин. Упустили мы Венингер и она забросила нам три очка. 11:10. У нас ответила Аткинс.

4 мин. Домбай выводит соперниц вперёд, но Бабич и Холмс в быстрых атаках возвращает преимущество нашей команды. Николина забросила дважды. 11:7

3 мин. Пока не можем удержать Беатрис, она сравнивает счёт из-под кольца. После активного начала мы немного сдали. 5:5

2 мин. Холмс забросила в быстром проходе. но тут же пропустили от Беатрис. 5:3.

1 мин. Мы повели. Холмс отдаёт, а Дубровина забросила три очка. 3:0

Матч начался. Владение у нашией команды!!!