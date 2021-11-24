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Прометей сражается за досрочный выход из группы Еврокубка. Текстовая трансляция матча
Важный матч для украинской команды
Фото: БК Прометей / Автор неизвестен
Женский баскетбольный клуб "Прометей" готовится сегодня, 24 ноября, провести пятый поединок на групповом этапе Еврокубка. Соперницами действующих чемпионок Украины станет венгерский клуб "Дьёр". Поединок состоится в Слобожанском Днепропетровской области. Старт встречи в 19:00 по Киеву. Следить за ходом игры вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию с игры.
Для нашей команды этот поединок приобретает решающее значение. В случае победы Прометей за тур к завершению группового турнира обеспечит мебе выход в следующий этап. Отметим, что на выезде наша команда победила 117:83.
Женщины. Баскетбол. Еврокубок
"Прометей" (Каменское, Украина) - "УНИ Дьёр" (Венгрия)
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