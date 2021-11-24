Прометей сражается за досрочный выход из группы Еврокубка. Текстовая трансляция матча

Женский баскетбольный клуб "Прометей" готовится сегодня, 24 ноября, провести пятый поединок на групповом этапе Еврокубка. Соперницами действующих чемпионок Украины станет венгерский клуб "Дьёр". Поединок состоится в Слобожанском Днепропетровской области. Старт встречи в 19:00 по Киеву. Следить за ходом игры вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию с игры.

Для нашей команды этот поединок приобретает решающее значение. В случае победы Прометей за тур к завершению группового турнира обеспечит мебе выход в следующий этап. Отметим, что на выезде наша команда победила 117:83.

Женщины. Баскетбол. Еврокубок

"Прометей" (Каменское, Украина) - "УНИ Дьёр" (Венгрия)