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Прометей сражается за досрочный выход из группы Еврокубка. Текстовая трансляция матча

Баскетбол
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Важный матч для украинской команды

Прометей сражается за досрочный выход из группы Еврокубка. Текстовая трансляция матча

Фото: БК Прометей / Автор неизвестен

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Женский баскетбольный клуб "Прометей" готовится сегодня, 24 ноября, провести пятый поединок на групповом этапе Еврокубка. Соперницами действующих чемпионок Украины станет венгерский клуб "Дьёр". Поединок состоится в Слобожанском Днепропетровской области. Старт встречи в 19:00 по Киеву. Следить за ходом игры вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию с игры.

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Для нашей команды этот поединок приобретает решающее значение. В случае победы Прометей за тур к завершению группового турнира обеспечит мебе выход в следующий этап. Отметим, что на выезде наша команда победила 117:83.

Женщины. Баскетбол. Еврокубок
"Прометей" (Каменское, Украина) - "УНИ Дьёр" (Венгрия)

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В статье: БК Прометей (Камянское) Еврокубок
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