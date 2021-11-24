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Леброн Джеймс пытался попросить у Стюарта прощение за нанесенную травму
Джеймс пытался достать номер телефона игрока
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс пытался достать телефонный номер центрового "Детройт Пистонс" Айзеи Стюарта, чтобы принести извинения за удар локтем в лицо во время матча регулярного чемпионата НБА и сказать о ненамеренности своих действий, сообщает Fadeaway World.
Неизвестно, удалось ли Джеймсу осуществить задуманное. Леброн сразу после эпизода на площадке пытался объяснить 20-летнему баскетболисту "Пистонс", что удар вышел случайным. Стюарт вышел из себя и пытался наброситься на Джеймса, но был сдержан сотрудниками службы безопасности арены в Детройте.
По итогам инцидента Джеймс был дисквалифицирован лигой на один матч регулярного чемпионата, Стюарт будет вынужден пропустить две игры.
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