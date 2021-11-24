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Прометей уверенно прошел венгерский Дьер
Украинская команда была сильнее
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Чемпион Украины Прометей на своей площадке уверенно обыграл венгерский Дьер и вышел в следующий раунд Еврокубка ФИБА.
Первая половина матча показалась очень динамичной, команды пытались выполнять броски при первой возможности. Дьер нужно отметить, потому что гости не дали чемпиону Украины создать значительный отрыв к большому перерыву.
Третья четверть началась с рывка от Прометея – 12:0, а общее преимущество команды составляло уже более 20 очков.
В заключительной десятиминутке результативные показатели обеих команд снизились и Прометей довел матч до итоговой победы.
ЕВРОКУБОК ФИБА. Группа В. 5-й тур
Прометей (Украина) – Дьер (Венгрия) 94:68 (23:16, 25:22, 28:12,18:18)
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