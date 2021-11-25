  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лень в матче с Портлендом повторил рекорд результативности в сезоне
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лень в матче с Портлендом повторил рекорд результативности в сезоне

Баскетбол
(1 голосов)

Отличный день для украинца

Лень в матче с Портлендом повторил рекорд результативности в сезоне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Алексей Лень вышел в стартовой пятерке Сакраменто на домашний матч против Портленда и оправдал ожидания временного главного тренера команды Элвина Джентри.

За 17 минут центровой сборной Украины набрал 12 очков (5 из 6 с игры, 1 из 2 трехочковых, 1 из 1 с линии штрафных), собрал 3 подбора, отдал 2 передачи и завершил матч с лучшим в команде показателем полезности («+14»).

Лень в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 6,7 очка и 4,0 подбора.

Сакраменто – Портленд 125:121 (32:36, 37:35, 24:21, 32:29)

Сакраменто с показателем 7-12 идет на 11-м месте в Западной конференции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Лень НБА Сакраменто Кингз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...