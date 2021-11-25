Лень в матче с Портлендом повторил рекорд результативности в сезоне

Алексей Лень вышел в стартовой пятерке Сакраменто на домашний матч против Портленда и оправдал ожидания временного главного тренера команды Элвина Джентри.

За 17 минут центровой сборной Украины набрал 12 очков (5 из 6 с игры, 1 из 2 трехочковых, 1 из 1 с линии штрафных), собрал 3 подбора, отдал 2 передачи и завершил матч с лучшим в команде показателем полезности («+14»).

Лень в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 6,7 очка и 4,0 подбора.

Сакраменто – Портленд 125:121 (32:36, 37:35, 24:21, 32:29)

Сакраменто с показателем 7-12 идет на 11-м месте в Западной конференции.