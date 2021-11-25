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Лень в матче с Портлендом повторил рекорд результативности в сезоне
Отличный день для украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Алексей Лень вышел в стартовой пятерке Сакраменто на домашний матч против Портленда и оправдал ожидания временного главного тренера команды Элвина Джентри.
За 17 минут центровой сборной Украины набрал 12 очков (5 из 6 с игры, 1 из 2 трехочковых, 1 из 1 с линии штрафных), собрал 3 подбора, отдал 2 передачи и завершил матч с лучшим в команде показателем полезности («+14»).
Лень в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 6,7 очка и 4,0 подбора.
Сакраменто – Портленд 125:121 (32:36, 37:35, 24:21, 32:29)
Сакраменто с показателем 7-12 идет на 11-м месте в Западной конференции.
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