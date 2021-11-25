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НБА. Финикс выиграл 14-й матч подряд, успехи Голден Стэйта и Лейкерс

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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Финикс выиграл 14-й матч подряд, успехи Голден Стэйта и Лейкерс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кливленд – Финикс 115:120 (33:36, 33:25, 20:26, 29:33)

Индиана – Лейкерс 116:124 OT (31:26, 35:34, 18:22, 28:30, 4:12)

Орландо – Шарлотт 99:106 (28:24, 21:28, 28:30, 22:24)

Бостон – Бруклин 104:123 (22:29, 27:33, 27:35, 28:26)

Хьюстон – Чикаго 118:113 (30:32, 25:32, 35:18, 28:31)

Милуоки – Детройт 114:93 (32:26, 32:26, 24:22, 26:19)

Миннесота – Майами 113:101 (30:27, 24:35, 32:20, 27:19)

Оклахома-Сити – Юта 104:110 (25:21, 27:28, 28:32, 24:29)

Нью-Орлеан – Вашингтон 127:102 (36:27, 36:23, 23:23, 32:29)

Сан-Антонио – Атланта 106:124 (27:27, 31:38, 25:38, 23:21)

Голден Стэйт – Филадельфия 116:96 (23:34, 29:27, 34:23, 30:12)

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В статье: НБА Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс
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