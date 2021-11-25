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Эффектный данк центрового Орландо – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Первую позицию оккупировал центровой Орландо Венделл Картер-младший, который в матче с Шарлотт отметился мощным данком, несмотря на сопротивление игрока Хорнетс.
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