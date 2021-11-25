Дюрант вошел в топ-25 по набранным очкам в НБА

Форвард Бруклина Кевин Дюрант в матче с Бостоном (123:104) набрал 21 очко и поднялся на 25-е место в списке лучших бомбардиров в истории НБА, потеснив легендарного плеймейкера Филадельфии и других клубов Аллена Айверсона.

Kevin Durant drills the pull up jumper and passes Allen Iverson for 25th on the all-time scoring list! ????



Nets/Celtics live on ESPN pic.twitter.com/qKPc2J1sA1 — NBA (@NBA) November 25, 2021

Дюрант с 2007 года провел в НБА 902 матча, в которых в среднем за игру набирал по 27,0 очка, 7,1 подбора и 4,2 передачи.

Американец четырежды становился самым результативным баскетболистом сезона в НБА и дважды завершал сезон со средней результативностью более 30 очков за игру.

Кевин Дюрант – двукратный чемпион НБА с Голден Стэйтом и один из 75 лучших баскетболистов в истории лиги.