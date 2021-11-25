  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Дюрант вошел в топ-25 по набранным очкам в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюрант вошел в топ-25 по набранным очкам в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Обошел самого Аллена Айверсона

Дюрант вошел в топ-25 по набранным очкам в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард Бруклина Кевин Дюрант в матче с Бостоном (123:104) набрал 21 очко и поднялся на 25-е место в списке лучших бомбардиров в истории НБА, потеснив легендарного плеймейкера Филадельфии и других клубов Аллена Айверсона.

Дюрант с 2007 года провел в НБА 902 матча, в которых в среднем за игру набирал по 27,0 очка, 7,1 подбора и 4,2 передачи.

Американец четырежды становился самым результативным баскетболистом сезона в НБА и дважды завершал сезон со средней результативностью более 30 очков за игру.

Кевин Дюрант – двукратный чемпион НБА с Голден Стэйтом и один из 75 лучших баскетболистов в истории лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Кевин Дюрант Бруклин Нетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...