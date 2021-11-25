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Украина отправилась в Грузию на матч отбора на ЧМ-2023
Команда Айнарса Багатскиса начинает свой путь в квалификации
Главный тренер сборной Украины с собой в Грузию взял 13 баскетболистов – в Украине остались форвард Черкасских Мавп Иван Ткаченко и защитник «Будивельника» Александр Кобец.
Состав сборной Украины на матчи отбора на ЧМ-2023 против Грузии:
Защитники: Денис Лукашов (Прометей), Виталий Зотов (Днепр), Илья Сидоров (Прометей), Иссуф Санон (Днепр), Александр Липовый (Прометей), Джером Рэндл (Будивельник).
Форварды: Богдан Близнюк (Будивельник), Андрей Войналович (Киев-Баскет), Вячеслав Бобров (Днепр), Сергей Павлов (Днепр)
Центровые: Владимир Герун (Бююкчекмедже, Турция), Дмитрий Скапинцев (Киев-Баскет) и Артем Пустовой (Гран-Канария, Испания).
Матч между сборными Грузии и Украины в отборе на ЧМ-2023 состоится в пятницу, 26 ноября.
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