Украина отправилась в Грузию на матч отбора на ЧМ-2023

Главный тренер сборной Украины с собой в Грузию взял 13 баскетболистов – в Украине остались форвард Черкасских Мавп Иван Ткаченко и защитник «Будивельника» Александр Кобец.

Состав сборной Украины на матчи отбора на ЧМ-2023 против Грузии:

Защитники: Денис Лукашов (Прометей), Виталий Зотов (Днепр), Илья Сидоров (Прометей), Иссуф Санон (Днепр), Александр Липовый (Прометей), Джером Рэндл (Будивельник).

Форварды: Богдан Близнюк (Будивельник), Андрей Войналович (Киев-Баскет), Вячеслав Бобров (Днепр), Сергей Павлов (Днепр)

Центровые: Владимир Герун (Бююкчекмедже, Турция), Дмитрий Скапинцев (Киев-Баскет) и Артем Пустовой (Гран-Канария, Испания).

Матч между сборными Грузии и Украины в отборе на ЧМ-2023 состоится в пятницу, 26 ноября.