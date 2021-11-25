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Ударно вернулся после дисквалификации: ЛеБрон набрал 39 очков в матче с Индианой

Баскетбол
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Лучший матч в сезоне для звезды НБА

Ударно вернулся после дисквалификации: ЛеБрон набрал 39 очков в матче с Индианой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лейкерс в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме вырвали победу над Индианой (124:116), а ЛеБрон Джеймс обновил личный рекорд результативности в сезоне.

За 43 минуты четырехкратный чемпион НБА набрал 39 очков (13 из 29 с игры, 5 из 12 трехочковых, 8 из 9 с линии штрафных), собрал 5 подборов и отдал 6 результативных передач.

ЛеБрон Джеймс в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 24,6 очка, 5,0 подбора и 6,1 передачи.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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