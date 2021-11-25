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Дуайт Ховард: Лейкерс не доплачивает мне 400%

Баскетбол
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Игрок расстроен

Дуайт Ховард: Лейкерс не доплачивает мне 400%

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Баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Дуайт Ховард считает, что из-за его репутации он недополучает деньги по контракту.

"В "Шарлотт" у меня была невероятная статистика, в мой 14-й сезон, и вдруг меня обменяли? Все говорили, что я был плохим товарищем по команде, был токсичен в раздевалке. Как будто кто-то охотно использует эти разговоры, чтобы снизить мою рыночную ценность в глазах работодателей. И поскольку я не отвечаю на эти слухи, люди считают, что это правда.

Я оцениваю этот сезон так, что "Лейкерс" не доплачивают мне 400% денег. Люди продолжают говорить, о том, что я такой. Нельзя всем угодить, я знаю это. В чьих-то глазах я всегда буду плохим парнем. Но как я мог превратиться из лучшего человека из Орландо, игрока, который всегда много улыбался, в это? Когда всё изменилось?", — приводит слова Дуайта Ховарда GQ.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Дуайт Ховард
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