Украина стартует в отборе на ЧМ-2023 с поражения от Грузии. Как это было

Мужская сборная Украины по баскетболу начинает второй раунд квалификации на чемпионат Европы. Первым соперником нашей команды станет сборная Грузии. Встреча состоится в Тбилиси и начнётся в 17:00 по киевскому времени. Следите за этой игрой в текстовом онлайне UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию обо всех событиях на площадке.

Во второй раунд отбора выходят три лучшие команды из каждого квартета. В группу G, кроме Украины, также попали национальные сборные Грузии, Испании и Северной Македонии. Наша сборная только раз в своей истории играла на ЧМ и было это в 2014 году.

Грузия: Макфадден, Бакрадзе, Пхакадзе, Шенгелия, Бурджанадзе, Певадзе, Корсантия, Беришвили, Боколишвили, Кинчанадзе, Турдзиладзе, Шермадини.

Украина: Лукашов, Зотов, Сидоров, Санон, Липовый, Рендл, Близнюк, Войналович, Петров, Павлов, Герун, Пустовой.

26 ноября. Тбилиси. Начало в 17:00

Отбор на Евробаскет. Мужчины

Грузия - Украина 88:83

Четвёртая четверть

Первая четверть завершилась с преимуществом соперника, но дальше мы держали игру под контролем и даже вышли вперёд с отрывом, но к сожалению, на концовку нас не хватило. Итог - стартуем в отборе на ЧМ-2023 с поражения.

Матч завершён. Победа сборной Грузии

10 мин. Точку в матче поставил Шенгелия. 88:82. Отыгратся у нас уже нету времени

10 мин. Отличная атака от Близнюка. Мы в игре. 86:82

10 мин. Шермандини забрасивает два очка без опеки. 86:80

9 мин. Шенгелия здорово сыграл на подборе и забросил ещё два очка. 84:78. Отрыв от Грузии.

8 мин. Два от Макфаддена в проходе и всё уже очень опасно. 82:78

7 мин. Не можем удержать Шермандини и он снова выводит грузин вперёд, а тут ещё и пробежка в Близнюка. 80:78

7 мин. Близнюк точными штрафными сравнивает счёт.

6 мин. Рендл выпадает из игры. Очень нервная игра у нас. Точные атаки с дальней дистанции в обеих команд.

5 мин. Бурджанадзе продавил Павлова и забросил два очка. 75:73

4 мин. Быстрая атака и два очка от Павлова, но тут же соперник сравнял счёт. 73:73

3 мин. Макфадден отдал, а Шермандини забросил два с фолом. Счёт равный. 71:71

3 мин. Певадзе наблизил грузин, но от нашей сборной ответил Петров. 68:71

2 мин Пропустили мы от Шермандини, а Войналович не забросил дальний. 66:69

1 мин. Ошибка от Сидорова в атаке, но в защите мы сыграли здорово. Точная атака Петрова. 64:69

Матч возобновился!!!

Третья четверть

Четверть завершена!!!

10 мин. Павлов разорвал дистанции и бросил со средней дистанции. 64:66

10 мин. Шенгелия штрафными сравнивает счёт. 64:64

9 мин. Близнюк в проходе пытался забросить, но не попал. Тем же ответил Макфадден. В следующей атаке вывел нас вперёд Сидоров. 62:64

8 мин. Петров не забросил, а в ответной атаке три очка от Макфаддена. 62:59. У нас ответил Лукашов. Счёт равный.

7 мин. Шермандини забросил из-под кольца. 55:59. А Шингелия отличился данком. Начали наши спешить. Шингелия ещё и в зазите отлично отыграл, а после перхвата сравнял счёт. 59:59

6 мин. Здорово сейчас играем в защите и быстро выходим в атаку. Три очка от Липового. 53:59

5 мин. Войналович отдал, а Рендл забросил три очка. 56:53

5 мин. Шердандини сравнивает счёт в матче. Сыграл на опыте. 53:53

4 мин. Третий фол заработал Пустовой и это уже очень опасно. Бурджанадзе забросил штрафные. 51:53

3 мин. Здорово сыграл Липовой, на котором сфолил Шенгелия. В атаке два с фолом забросил Рендл. 49:53. Мы отрываемся.

2 мин. Первые очки с игры забросил Пустовой. мы снова впереди. 49:50

2 мин. И снова упускаем Бурджанадзе, но у нашей команды ответил Петров. 49:48

1 мин. Продавливает Бурджанадзе нашу защиту и выводит грузин вперёд. 47:46

Матч возобновился!!!

Вторая четверть

Подведём небольшие итоги. Очень качественная вторая четверть от нашей команды. Мы смогли не только отыграть отставание, но и вышли вперёд. Отлично проявляет себя Слава Петров. Прежде всего наша сборная добавила в игре в защите и это принесло свои результаты. Ждём возобновления матча.

Вторая четверть завершилась!!!

10 мин. Шермандини отдаёт, а Бурджанадзе забросил без сопротивления. 45:46

10 мин. Два очка от Близнюка и тайм-аут берёт тренер сборной Грузии. 43:46

10 мин. Пустовой выиграл подбор и на нём сфолили. Артём забросил только один штрафной. 43:44

9 мин. Начали спешить наши, много неподготовленных бросков.

9 мин. К сожалению, снова взялся за старое Макфадден. Он забросил три очка, а Шердандини в быстрой атаке сравнивает счёт. 43:43

8 мин. Фолит Пустовой на Макфаддене и он будет пробивать три штрафные. Натурализированый грузин один раз промахнулся. 38:43

8 мин. Рендл отдаёт, а Петров продавил Шермандини и забросил из-под кольца. Тайм-аут у Грузии. 36:43

7 мин. Во второй четверти мы здорово играем в защите. У грузин уже далеко не всё получается в атаке.

6 мин. Шенгелия не успевает за Павловым и фолит. Два точных штрафных от нашего баскетболиста. Украина отрывается. 36:41

5 мин. Слава Петров сегодня в огне. Он снова забросил три очка. Мы выходим вперёд. 36:39

5 мин. Шенгелия забросил две атаки подряд, а у нас ответил Близнюк. 36:36

4 мин. Мы выходим вперёд. Слава Петров забросил три очка. Добавили наши в защите и игра сечас уже совсем другая. 32:34

3 мин. Близнюк отдал, а Сидоров забросил три очка. Илья лидер наше команды в второй четверти. 32:31.

2 мин. Шермандини без сопротивления забросил. 32:28

1 мин. Петров перехватил, а Сидоров сравнял счёт. 28:28. Но тут же Певадзе снова выводит грузин вперёд. 30:28

1 мин. Отличная атака от Павлова, за которым не уследили. 28:26

Вторая четверть началась!!

Первая четверть

Первая четверть окончена!!!

10 мин. Упустили мы Шенгелию и он без сопротивление поставил точко в первой четверти. 28:24

10 мин. Лукашов здорово обыгран игрока сборной Грузии и забросил два очка. Наши перехватили мяч и заработали штрафные. Павлов забросил два из двух. 26:24. Начинаем догонять.

9 мин. Петров нарушает и грузины снова будут пробивать штрафные. Не успевают наши за Шермандини. 26:20

8 мин. Отличная атака с средней дистанции от Сидорова, но снова теряем мяч и пропускаем три от Макфаддена. 24:18. пустовой забросил два штрафных.

8 мин. Бурджанадзе забросил в проходе, начинаем проседать в защите. 21:16

7 мин. Грузины очень здорово сегодня бросают с дальней дистанции. Они уже отрываюся от нас. У нашей команды штрафные забросил Войналович. 19:16

6 мин. Злой гений Макфадден. Он снова забросил три очка. 16:14

5 мин. Неплохо мы играем персонально в защите, но подбор выиграть не можем. Упустили Макфаддена и он снова забросил три очка. 13:12, а у нас забросил Близнюк. 13:14

4 мин. Близнюк в огне. Три очка от Богдана. 10:12

4 мин. Две подряд точных атаки от нашей команды. Забросили Рендл и Близнюк. У грузин Шермадини реализовал штрафные. 10:9

2 мин. Рендл отдал, а Близнюк в проходе вывел нашу команду вперёд. Здорово в защите играет Петров. 3:5. Но увы, Макфадден снова забросил три очка. 6:5

1 мин. Отличное начала матча. Три очка от Петрова. 0:3. Тем же ответил Макфадден. 3:3

Матч начался! Владение у нашей команды