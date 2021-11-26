Украина стартует во втором этапе отбора на Евробаскет. Текстовая трансляция матча Грузия - Украина

Мужская сборная Украины по баскетболу начинает второй раунд квалификации на чемпионат Европы. Первым соперником нашей команды станет сборная Грузии. Встреча состоится в Тбилиси и начнётся в 17:00 по киевскому времени. Следите за этой игрой в текстовом онлайне UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию обо всех событиях на площадке.

Во второй раунд отбора выходят три лучшие команды из каждого квартета. В группу G, кроме Украины, также попали национальные сборные Грузии, Испании и Северной Македонии. Наша сборная только раз в своей истории играла на ЧМ и было это в 2014 году.

26 ноября. Тбилиси. Начало в 17:00

Отбор на Евробаскет. Мужчины

Грузия - Украина

Четвёртая четверть

Третья четверть

Вторая четверть

Первая четверть