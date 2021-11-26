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Украина стартует во втором этапе отбора на Евробаскет. Текстовая трансляция матча Грузия - Украина

Баскетбол
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Держим кулаки

Украина стартует во втором этапе отбора на Евробаскет. Текстовая трансляция матча Грузия - Украина

Фото: fbu.kiev.ua / Автор неизвестен

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по баскетболу начинает второй раунд квалификации на чемпионат Европы. Первым соперником нашей команды станет сборная Грузии. Встреча состоится в Тбилиси и начнётся в 17:00 по киевскому времени. Следите за этой игрой в текстовом онлайне UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию обо всех событиях на площадке.

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Во второй раунд отбора выходят три лучшие команды из каждого квартета. В группу G, кроме Украины, также попали национальные сборные Грузии, Испании и Северной Македонии. Наша сборная только раз в своей истории играла на ЧМ и было это в 2014 году.

26 ноября. Тбилиси. Начало в 17:00
Отбор на Евробаскет. Мужчины
Грузия - Украина

Четвёртая четверть

Третья четверть

Вторая четверть

Первая четверть

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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