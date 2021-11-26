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Сборная Украины уступила Грузии на старте отбора на Кубок мира-2023
Наша команда не сумела удержать преимущество
Мужская сборная Украины уступила Грузии со счетом 88:83 в выездном матче на старте отбора на Кубок мира-2023.
Начало матча оказалось непростым, Грузия вышла вперед с отрывом +6. Благодаря замечательной игре Богдана Близнюка, который набрал 9 очков, первая десятиминутка завершилась со счетом 28:24 в пользу хозяев.
С началом второй четверти наши ребята сравняли счет, а вскоре вышли вперед. В результате на большой перерыв сборные ушли при минимальном преимуществе Украины – 46:45.
В третьей четверти продолжалось равенство на площадке – на агрессивную игру хозяев, наши ответили тем самым и сохранили небольшое преимущество – 66:64
В последней четверти благодаря нескольким успешным действиям лидеров сборной Грузии, хозяева завладели преимуществом, которое за 2 минуты до конца достигло 6 очков.
В итоге это преимущество сборная Грузии сохранила до конца встречи – 88:83.
Отбор на Кубок мира-2023
26 ноября, Тбилиси, Грузия
Грузия – Украина 88:83 (28:24, 17:22, 19:20, 24:17)
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