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Сборная Украины уступила Грузии на старте отбора на Кубок мира-2023

Баскетбол
(1 голосов)

Наша команда не сумела удержать преимущество

Сборная Украины уступила Грузии на старте отбора на Кубок мира-2023

Новина українською

Мужская сборная Украины уступила Грузии со счетом 88:83 в выездном матче на старте отбора на Кубок мира-2023.

Начало матча оказалось непростым, Грузия вышла вперед с отрывом +6. Благодаря замечательной игре Богдана Близнюка, который набрал 9 очков, первая десятиминутка завершилась со счетом 28:24 в пользу хозяев.

С началом второй четверти наши ребята сравняли счет, а вскоре вышли вперед. В результате на большой перерыв сборные ушли при минимальном преимуществе Украины – 46:45.

В третьей четверти продолжалось равенство на площадке – на агрессивную игру хозяев, наши ответили тем самым и сохранили небольшое преимущество – 66:64

В последней четверти благодаря нескольким успешным действиям лидеров сборной Грузии, хозяева завладели преимуществом, которое за 2 минуты до конца достигло 6 очков.

В итоге это преимущество сборная Грузии сохранила до конца встречи – 88:83.

Отбор на Кубок мира-2023

26 ноября, Тбилиси, Грузия

Грузия – Украина 88:83 (28:24, 17:22, 19:20, 24:17)

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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