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НБА. Лейкерс в овертайме уступает Сакраменто, Нью-Орлеан минимально побеждает Юту
Результаты тура НБА
В ночь с 26 на 27 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Йорк" – "Финикс"
97 – 118 (27-33; 17-24; 27-31; 26-30)
"Орландо" – "Чикаго"
88 – 123 (27-27; 19-28; 23-35; 19-33)
"Шарлотт" – "Миннесота"
133 – 115 (30-28; 38-30; 31-25; 34-32)
"Индиана" – "Торонто"
114 – 97 (31-35; 35-22; 26-24; 22-16)
"Мемфис" – "Атланта"
100 – 132 (21-29; 27-33; 18-43; 34-27)
"Оклахома-Сити" – "Вашингтон"
99 – 101 (27-25; 27-31; 14-20; 31-25)
"Сан-Антонио" – "Бостон"
96 – 88 (30-14; 22-33; 18-26; 26-25)
"Денвер" – "Милуоки"
109 – 120 (16-27; 31-31; 26-32; 36-30)
"Юта" – "Нью-Орлеан"
97 – 98 (28-23; 17-23; 30-26; 22-26)
"Голден-Стейт" – "Портленд"
118 – 103 (27-26; 31-18; 33-26; 27-33)
"Лейкерс" – "Сакраменто"
137 – 141 после ОТ (20-20; 23-23; 35-30; 22-27; 37-41)
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