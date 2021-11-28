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НБА. Миннесота минимально побеждает Филадельфию, Орландо уступает Кливденду
Результаты тура НБА
В ночь с 27 на 28 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" – "Миннесота"
120 – 121 после ОТ (25-30; 21-21; 29-16; 30-28; 20-21)
"Атланта" – "Нью-Йорк"
90 – 99 (27-28; 23-23; 24-34; 16-14)
"Бруклин" – "Финикс"
107 – 113 (20-34; 26-22; 26-34; 35-23)
"Кливленд" – "Орландо"
105 – 92 (27-22; 27-27; 24-20; 27-23)
"Хьюстон" – "Шарлотт"
146 – 143 после ОТ (43-30; 30-41; 37-28; 25-36; 11-8)
"Чикаго" – "Майами"
104 – 107 (20-27; 26-22; 28-23; 30-35)
"Даллас" – "Вашингтон"
114 – 120 (36-41; 33-20; 24-30; 21-29)
"Юта" – "Нью-Орлеан"
127 – 105 (37-23; 27-22; 32-22; 31-38)
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