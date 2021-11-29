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Михайлюк набрал 12 очков в матче с Бостоном
Его команде это не помогло
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Святослав Михайлюк на домашний матч с Бостоном вышел в стартовой площадке и отыграл 38 минут. За это время украинец набрал 12 очков (5 из 14 с игры), собрал 8 подборов, отдал 2 результативных передачи и совершил 2 перехвата.
Михайлюк в сезоне 2021-2022 в среднем за игру набирает по 7,2 очка и 2,6 подбора.
Торонто – Бостон 97:109 (26:27, 25:27, 25:26, 21:29)
Центровой Сакраменто Алексей Лень в матче с Мемфисом не набрал очков за 7 сыгранных минут.
Мемфис – Сакраменто 128:101 (38:25, 38:27, 30:22, 22:27)
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