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Шикарный пас Карри на Грина – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - eminetracanada.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом место взлетел звездный плеймейкер Голден Стэйта Стефен Карри, который в матче с Клипперс отдал эффектную передачу из-за спины на Дрэймонда Грина.
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