Украина играет второй матч отбора на ЧМ по баскетболу. Текстовая трансляция

Сборная Украины готовится провести второй матч во втором этапе квалификации на Чемпионат мира по баскетболу. Соперником нашей команды станет Северная Македония. Встреча состоится в киевском Дворце спорта и начнётся в 19:00. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции прямо в этой новости ниже. Не забывайте обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Сборная Украины неудачно стартовала в отборочном турнире, на выезде проиграв Грузии 83:88. Македонцы в своем первом матче квалификации дома проиграли Испании со счетом 65:94. Сегодня нас устроит только победа.

ЧМ по баскетболу. Группа G

Украина - Северная Македония 0:0

Четвёртая четверть

Третья четверть

Вторая четверть

Первая четверть