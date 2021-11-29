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Украина играет второй матч отбора на ЧМ по баскетболу. Текстовая трансляция
Нам нужна победа!
Фото: fbu.kiev.ua / Автор неизвестен
Сборная Украины готовится провести второй матч во втором этапе квалификации на Чемпионат мира по баскетболу. Соперником нашей команды станет Северная Македония. Встреча состоится в киевском Дворце спорта и начнётся в 19:00. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции прямо в этой новости ниже. Не забывайте обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
ЧМ по баскетболу. Группа G
Украина - Северная Македония 0:0
Четвёртая четверть
Третья четверть
Вторая четверть
Первая четверть
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