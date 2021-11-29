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Украина играет второй матч отбора на ЧМ по баскетболу. Текстовая трансляция

Баскетбол
(2 голосов)

Нам нужна победа!

Украина играет второй матч отбора на ЧМ по баскетболу. Текстовая трансляция

Фото: fbu.kiev.ua / Автор неизвестен

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины готовится провести второй матч во втором этапе квалификации на Чемпионат мира по баскетболу. Соперником нашей команды станет Северная Македония. Встреча состоится в киевском Дворце спорта и начнётся в 19:00. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции прямо в этой новости ниже. Не забывайте обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

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Сборная Украины неудачно стартовала в отборочном турнире, на выезде проиграв Грузии 83:88. Македонцы в своем первом матче квалификации дома проиграли Испании со счетом 65:94. Сегодня нас устроит только победа.

ЧМ по баскетболу. Группа G
Украина - Северная Македония 0:0

Четвёртая четверть

Третья четверть

Вторая четверть

Первая четверть

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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