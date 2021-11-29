Лиллард: Я бы заплатил за то, чтобы посмотреть ещё на три поражения Макгрегора

Разыгрывающий "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард признался, что стал фанатом UFC из-за выступлений экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

"Конор Макгрегор сделал меня большим фанатом UFC, но я всё же больше склоняюсь к боксу. Я бы заплатил за то, чтобы посмотреть ещё на три его поражения", — написал Лиллард в своём "твиттере".

В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264.