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Лиллард: Я бы заплатил за то, чтобы посмотреть ещё на три поражения Макгрегора
Баскетболист радуется поражениям Конора
Разыгрывающий "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард признался, что стал фанатом UFC из-за выступлений экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
"Конор Макгрегор сделал меня большим фанатом UFC, но я всё же больше склоняюсь к боксу. Я бы заплатил за то, чтобы посмотреть ещё на три его поражения", — написал Лиллард в своём "твиттере".
В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264.
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