Один из лучших снайперов НБА выбыл на длительный срок

Атакующий защитник "Бруклин Нетс" Джо Харрис перенесёт операцию по поводу травмы голеностопа и пропустит 1-2 месяца, сообщает Hoops Rumors.

Главный тренер "Нетс" Стив Нэш сообщил журналистам, что операция нужна для того, чтобы удалить маленький осколок кости из голени баскетболиста. В клубе считают, что хирургическое вмешательство на данном этапе сезона – "хорошее решение", потому что у Харриса будет время восстановиться и вернуться в состав по ходу регулярного чемпионата НБА.

Харрис не играет с 14 ноября, когда он получил травму в матче с "Оклахома-Сити Тандер". В нынешнем сезоне защитник набирает 11,3 очка и 4,0 подбора в среднем за игру при точности трёхочковых 46,5%