Айнарс Багатскис: Меня восхищает желание Пустового играть за сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис рассказал об игре Артема Пустового в матче квалификации чемпионата мира-2023 против Северной Македонии (78:61).

"Меня восхищает желание Пустового играть за сборную Украины. Если помните, когда я стал тренером, нам удалось договориться с "Барселоной", чтобы он выступал за сборную.

Артем очень расстроился тем, что ему не удалось приехать в заключительный "пузырь" отбора на Евробаскет-2022. Сейчас, он рвется играть.

В этом матче команда использовала старание Артема, и где-то с пятой-шестой минуты, стала его искать. Артем показал, что он может не только бежать, ставить заслоны и идти на подбор, а может играть один в один против хороших центровых".