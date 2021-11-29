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Айнарс Багатскис: Меня восхищает желание Пустового играть за сборную Украины
Тренер доволен работой игрока
Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис рассказал об игре Артема Пустового в матче квалификации чемпионата мира-2023 против Северной Македонии (78:61).
"Меня восхищает желание Пустового играть за сборную Украины. Если помните, когда я стал тренером, нам удалось договориться с "Барселоной", чтобы он выступал за сборную.
Артем очень расстроился тем, что ему не удалось приехать в заключительный "пузырь" отбора на Евробаскет-2022. Сейчас, он рвется играть.
В этом матче команда использовала старание Артема, и где-то с пятой-шестой минуты, стала его искать. Артем показал, что он может не только бежать, ставить заслоны и идти на подбор, а может играть один в один против хороших центровых".
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