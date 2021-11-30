Украина дожимает Северную Македонию в отборе на ЧМ-2023. ВИДЕО

Сборная Украины по баскетболу накануне разобралась с Северной Македонией во втором матче квалификации на чемпионат мира 2023 года (78:61).

Украинцы перевернули ход матча во второй половине, а в решающей четверти переиграли гостей с разницей в 15 баллов.

Лучшим игроком матча стал Артем Пустовой, на счету которого 18 очков и 5 подборов.