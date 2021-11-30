  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Украина дожимает Северную Македонию в отборе на ЧМ-2023. ВИДЕО
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина дожимает Северную Македонию в отборе на ЧМ-2023. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Первый успех команды в отборочном цикле

Украина дожимает Северную Македонию в отборе на ЧМ-2023. ВИДЕО

фото - fiba.basketball

Новина українською

Сборная Украины по баскетболу накануне разобралась с Северной Македонией во втором матче квалификации на чемпионат мира 2023 года (78:61).

Украинцы перевернули ход матча во второй половине, а в решающей четверти переиграли гостей с разницей в 15 баллов.

Лучшим игроком матча стал Артем Пустовой, на счету которого 18 очков и 5 подборов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по баскетболу ЧМ-2023
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...