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НБА. Юта бьет Портленд, успехи Чикаго и Денвера
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Филадельфия – Орландо 101:96 (31:19, 23:24, 27:35, 20:18)
Майами – Денвер 111:120 (23:32, 20:31, 35:32, 33:25)
Миннесота – Индиана 100:98 (20:26, 28:31, 30:19, 22:22)
Хьюстон – Оклахома-Сити 102:89 (28:23, 18:14, 26:23, 30:29)
Чикаго – Шарлотт 133:119 (30:31, 39:27, 35:27, 29:34)
Сан-Антонио – Вашингтон 116:99 (20:20, 25:31, 39:27, 32:21)
Даллас – Кливленд 96:114 (23:30, 18:22, 24:35, 31:27)
Юта – Портленд 129:107 (21:23, 32:26, 41:35, 35:23)
Клипперс – Нью-Орлеан 104:123 (22:37, 30:30, 26:23, 26:33)
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