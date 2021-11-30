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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Юта бьет Портленд, успехи Чикаго и Денвера

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Юта бьет Портленд, успехи Чикаго и Денвера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Филадельфия – Орландо 101:96 (31:19, 23:24, 27:35, 20:18)

Майами – Денвер 111:120 (23:32, 20:31, 35:32, 33:25)

Миннесота – Индиана 100:98 (20:26, 28:31, 30:19, 22:22)

Хьюстон – Оклахома-Сити 102:89 (28:23, 18:14, 26:23, 30:29)

Чикаго – Шарлотт 133:119 (30:31, 39:27, 35:27, 29:34)

Сан-Антонио – Вашингтон 116:99 (20:20, 25:31, 39:27, 32:21)

Даллас – Кливленд 96:114 (23:30, 18:22, 24:35, 31:27)

Юта – Портленд 129:107 (21:23, 32:26, 41:35, 35:23)

Клипперс – Нью-Орлеан 104:123 (22:37, 30:30, 26:23, 26:33)

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В статье: НБА Чикаго Буллз Юта Джаз
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