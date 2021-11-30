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Литовский центровой установил рекорд НБА
Невероятный вечер для него
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центровой Нью-Орлеана Йонас Валанчюнас набрал рекордные в карьере 39 очков в матче с Клипперс (123:104) и стал первым баскетболистом в истории НБА, которому в матче регулярного чемпионата менее чем за 35 минут удалось набрать как минимум 35 очков, 15 подборов и забить как минимум семь трехочковых.
39 PTS (career high)— NBA (@NBA) November 30, 2021
15 REB
7-8 3PM (career high)@JValanciunas becomes the 4th player in @NBAHistory with 35+ points, 15+ rebounds and 7+ threes in a game! pic.twitter.com/LLxyuAk61C
Йонас Валанчюнас проводит лучший сезон в карьере – в среднем за игру 29-летний центровой набирает по 19,3 очка, 12,4 подбора и 2,4 передачи.
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