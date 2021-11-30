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Литовский центровой установил рекорд НБА

Баскетбол
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Невероятный вечер для него

Литовский центровой установил рекорд НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центровой Нью-Орлеана Йонас Валанчюнас набрал рекордные в карьере 39 очков в матче с Клипперс (123:104) и стал первым баскетболистом в истории НБА, которому в матче регулярного чемпионата менее чем за 35 минут удалось набрать как минимум 35 очков, 15 подборов и забить как минимум семь трехочковых.

Йонас Валанчюнас проводит лучший сезон в карьере – в среднем за игру 29-летний центровой набирает по 19,3 очка, 12,4 подбора и 2,4 передачи.

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В статье: НБА Нью-Орлеан Пеликанс
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