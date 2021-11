Литовский центровой установил рекорд НБА

Центровой Нью-Орлеана Йонас Валанчюнас набрал рекордные в карьере 39 очков в матче с Клипперс (123:104) и стал первым баскетболистом в истории НБА, которому в матче регулярного чемпионата менее чем за 35 минут удалось набрать как минимум 35 очков, 15 подборов и забить как минимум семь трехочковых.

39 PTS (career high)

15 REB

7-8 3PM (career high)@JValanciunas becomes the 4th player in @NBAHistory with 35+ points, 15+ rebounds and 7+ threes in a game! pic.twitter.com/LLxyuAk61C