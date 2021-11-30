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Леброн Джеймс: Этот сезон помогает мне раскрыть в себе все лучшие качества

Баскетбол
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Баскетболисту очень непросто

Леброн Джеймс: Этот сезон помогает мне раскрыть в себе все лучшие качества

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о проблемах, с которыми столкнулась команда на старте регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022.

"В этом сезоне передо мной стоит сложнейший вызов, с которым я сталкивался на протяжении своей карьеры, что на самом деле помогает мне раскрыть в себе все лучшие качества, и это мне нравится. Мне нравится пытаться учиться, чтобы продолжать становиться всё лучше и лучше, продолжать учиться друг у друга всё больше и больше. Продолжать работать над нашей систематизацией, как в атаке, так и в обороне", — приводит слова Леброна Джеймса Fadeaway World.

Напомним, сейчас "Лейкерс" занимают восьмое место в Западной конференции, выиграв ровно половину из 22 матчей сезона.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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