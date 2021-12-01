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Михайлюк и Лень терпят поражения в матчах НБА
Неудачный день для украинцев
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Торонто Святослава Михайлюка в домашнем матче проиграл Мемфису, а украинец за 18 минут набрал 7 очков (3 из 8 с игры, 1 из 4 трехочковых) и завершил игру с показателем полезности «-2».
Торонто – Мемфис 91:98 (18:27, 21:23, 28:20, 24:28)
Алексей Лень со скамейки запасных отыграл 12 минут в матче с Лейкерс. Украинец реализовал трехочковый, а его показатель полезности составил «-8».
Сакраменто – Лейкерс 92:117 (28:20, 31:30, 15:37, 18:30)
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