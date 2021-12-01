Михайлюк и Лень терпят поражения в матчах НБА

Торонто Святослава Михайлюка в домашнем матче проиграл Мемфису, а украинец за 18 минут набрал 7 очков (3 из 8 с игры, 1 из 4 трехочковых) и завершил игру с показателем полезности «-2».

Торонто – Мемфис 91:98 (18:27, 21:23, 28:20, 24:28)

Алексей Лень со скамейки запасных отыграл 12 минут в матче с Лейкерс. Украинец реализовал трехочковый, а его показатель полезности составил «-8».

Сакраменто – Лейкерс 92:117 (28:20, 31:30, 15:37, 18:30)