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Михайлюк и Лень терпят поражения в матчах НБА

Баскетбол
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Неудачный день для украинцев

Михайлюк и Лень терпят поражения в матчах НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Торонто Святослава Михайлюка в домашнем матче проиграл Мемфису, а украинец за 18 минут набрал 7 очков (3 из 8 с игры, 1 из 4 трехочковых) и завершил игру с показателем полезности «-2».

Торонто – Мемфис 91:98 (18:27, 21:23, 28:20, 24:28)

Алексей Лень со скамейки запасных отыграл 12 минут в матче с Лейкерс. Украинец реализовал трехочковый, а его показатель полезности составил «-8».

Сакраменто – Лейкерс 92:117 (28:20, 31:30, 15:37, 18:30)

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В статье: Алексей Лень НБА Святослав Михайлюк
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