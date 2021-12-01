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НБА. Финикс выиграл 17-й матч подряд, Бруклин драматично обыграл Нью-Йорк
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бруклин – Нью-Йорк 112:110 (33:28, 27:33, 28:23, 24:26)
Финикс – Голден Стэйт 104:96 (31:35, 25:19, 24:24, 24:18)
Портленд – Детройт 110:92 (27:21, 27:24, 29:17, 27:30)
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