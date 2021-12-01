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НБА. Финикс выиграл 17-й матч подряд, Бруклин драматично обыграл Нью-Йорк

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Финикс выиграл 17-й матч подряд, Бруклин драматично обыграл Нью-Йорк

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бруклин – Нью-Йорк 112:110 (33:28, 27:33, 28:23, 24:26)

Финикс – Голден Стэйт 104:96 (31:35, 25:19, 24:24, 24:18)

Портленд – Детройт 110:92 (27:21, 27:24, 29:17, 27:30)

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В статье: НБА Финикс Санз Голден Стейт Уорриорз
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