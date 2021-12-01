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Эффектное добивание Хардена – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте расположился звездный защитник Бруклина Джеймс Харден, который в матче с Нью-Йорком отметился эффектным путбэк-данком.
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