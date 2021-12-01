ЛеБрон Джеймс пропустит несколько матчей из-за коронавируса

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс пропустит как минимум 10 дней из-за положительного теста на COVID-19.

Одноклубник Джеймса Энтони Дэвис сообщил, что болезнь ЛеБрона проходит без осложнений.

Таким образом, Джеймс не поможет Лейкерс как минимум в четырех ближайших матчах, а вернуться на площадку баскетболист сможет только после того, как сдаст два подряд отрицательных теста на коронавирус.

В сезоне 2021-2022 ЛеБрон в среднем за игру набирает по 25,8 очка, 6,8 передачи и 5,2 подбора, а Лейкерс с показателем 12-11 занимают восьмое место в Западной конференции.