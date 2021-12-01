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Чикаго Джордана и Пиппена – лучшая династия в истории НБА по версии болельщиков

Баскетбол
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Чикаго Джордана и Пиппена – лучшая династия в истории НБА по версии болельщиков

Новина українською

НБА представила результаты голосования европейских болельщиков по лучшей династии в истории лиги.

На первом месте оказался Чикаго 1995-1998 годов во главе с Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном. Команда под руководством Фила Джексона за этот период выиграла три титула подряд.

Следом за Буллз расположились Бостон 1969-76, Голден Стэйт 2015-2018, Лейкерс 1979-89 и Бостон 1980-87.

Ранее в НБА Финикс выиграл 17-й матч подряд, а Бруклин драматично обыграл Нью-Йорк.

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В статье: НБА Майкл Джордан Чикаго Буллз
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