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Чикаго Джордана и Пиппена – лучшая династия в истории НБА по версии болельщиков
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НБА представила результаты голосования европейских болельщиков по лучшей династии в истории лиги.
На первом месте оказался Чикаго 1995-1998 годов во главе с Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном. Команда под руководством Фила Джексона за этот период выиграла три титула подряд.
Следом за Буллз расположились Бостон 1969-76, Голден Стэйт 2015-2018, Лейкерс 1979-89 и Бостон 1980-87.
Ранее в НБА Финикс
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