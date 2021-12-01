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Стефен Карри отреагировал на провал с карьерным антирекордом

Баскетбол
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Баскетболист обновил свой антирекорд

Стефен Карри отреагировал на провал с карьерным антирекордом

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Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри высказался о поражении, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата НБА с "Финикс Санз" (96:104). Стефен в этой встрече обновил свой собственный антирекорд по точности бросков с игры в карьере (4/21), включая матчи плей-офф, реализовав менее 20 процентов попыток.

"Это должно нас встряхнуть. Конечно, мы бы предпочли победить, но они не просто так являются действующими чемпионами Западной конференции. Они были хороши", — приводит слова Карри обозреватель Эван Вебек на своей странице в "Твиттере".

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В статье: Стефен Карри
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