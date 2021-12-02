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НБА. Милуоки вырвал победу над Шарлотт, Бостон обыграл Филадельфию
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашингтон – Миннесота 115:107 (24:24, 29:33, 38:31, 24:19)
Индиана – Атланта 111:114 (29:38, 28:27, 31:22, 23:27)
Орландо – Денвер 108:103 (15:29, 32:34, 32:20, 29:20)
Бостон – Филадельфия 88:87 (21:20, 23:20, 20:23, 24:24)
Майами – Кливленд 85:111 (16:31, 27:30, 20:26, 22:24)
Милуоки – Шарлотт 127:125 (25:41, 35:27, 37:27, 30:30)
Оклахома-Сити – Хьюстон 110:114 (26:24, 34:29, 21:20, 29:41)
Нью-Орлеан – Даллас 107:139 (23:41, 23:26, 29:35, 32:37)
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